Σε ηλικία 41 ετών ο σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ, ίσως ο μεγαλύτερος τενίστας όλων των εποχών, αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια σπουδαία καριέρα.

Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος και ο Ρότζερ Φέντερερ δεν ήταν απλά κάτι ωραίο για το τένις, ήταν για πολλούς το ίδιος το άθλημα για πολλά χρόνια. Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας αποφάσισε στα 41 του να δώσει ένα τέλος στην μεγάλη του καριέρα, μια καριέρα που θα ζήλευαν αθλητές οποιουδήποτε αθλήματος.

Στο μήνυμά του μέσω βίντεο ο Ελβετός ανέφερε τα εξής: «Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω σε πλήρη ανταγωνιστική φόρμα, αλλά γνωρίζω τα όρια του σώματός μου και το μήνυμά του τον τελευταίο καιρό είναι ξεκάθαρο», αναφέρει ο κάτοχος 22 major τίτλων. «Είμαι 41 ετών. Έχω παίξει πάνω από 1.500 αγώνες σε 24 χρόνια. Το τένις μου έχει φερθεί με περισσότερη γενναιοδωρία από όση θα ονειρευόμουν και τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσω πότε είναι η ώρα να ολοκληρώσω την επαγγελματική μου καριέρα. Το Laver Cup την επόμενη εβδομάδα θα είναι το τελευταίο μου ATP event. Θα παίξω κι άλλο τένις στο μέλλον, απλά δεν θα είναι σε Grand Slams ή στο tour».

