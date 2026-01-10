Η αποστολή της Νιγηρίας αρνήθηκε να ταξιδέψει στο Μαρακές εξαιτίας απλήρωτων οφειλών!

Η αποστολή της Νιγηρίας καθυστέρησε να φτάσει στην πόλη που θα διεξαχθεί ο προημιτελικός του Κόπα Άφρικα, εξαιτίας κάποιων απλήρωτων οφειλών της ομοσπονδίας προς τους παίκτες.

Η αποστολή της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Μαρακές, καθώς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει σήμερα (10/01) την Αλγερία, με στόχο ένα εισιτήριο στους τελευταίους «4» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Η άφιξη βέβαια των παικτών στην πόλη του Μαρόκο καθυστέρησε, εξαιτίας μιας διαφωνίας των ίδιων των αθλητών με την ομοσπονδία της χώρας. Αναλυτικότερα όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο «ESPN», οι ποδοσφαιριστές των «Σούπερ Αετών» ενημέρωσαν τους αξιωματούχους της ομάδας την Τεταρτη (07/01) το βράδυ, πως ούτε θα προπονηθούν ούτε θα επιβιβαστούν στην πτήση για το Μαρακές μέχρι να λάβουν τις συμφωνηθέντες πληρωμές για τους πρώτους τέσσερις αγώνες τους στην διοργάνωση, τις τρεις νίκες στη φάση των ομίλων επί της Τανζανίας, της Τυνησίας και της Ουγκάντα, καθώς και τη νίκη τους στη φάση των 16 επί της Μοζαμβίκης.

Μάλιστα ο αρχηγός της ομάδας, Γουίλφρεντ Εντιντί, προσφέρθηκε να πληρώσει εκείνος στους συμπαίκτες του τα μπόνους προκειμένου να προετοιμαστούν κανονικά για την αναμέτρηση, σημειώνοντας ότι: «Έχω πει στην ομάδα να προπονηθεί και να προετοιμαστεί κανονικά για τον αγώνα εναντίον της Αλγερίας. Θα πληρώσω εγώ προσωπικά τα μπόνους για τους παίκτες και το προσωπικό εάν η Ομοσπονδία δεν τα καταβάλει μέχρι το Σάββατο».

Εν τελει ο 29χρόνος άσος της Λέστερ δεν χρειάστηκε να καταβάλει τα χρήματα, καθώς ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νιγηρίας (NFF), Ιμπραήμ Μούσα Γκουσάου, δήλωσε στο «ESPN» ότι το ζήτημα είχε επιλυθεί. «Στους παίκτες παρουσιάστηκαν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι πληρωμές των μπόνους τους για το AFCON 2025 είχαν διεκπεραιωθεί και έτσι προπονήθηκαν κανονικά σήμερα, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Ένας αξιωματούχος της Εθνικής Αθλητικής Επιτροπής της Νιγηρίας, η οποία επιβλέπει την Ομοσπονδία, επιβεβαίωσε ότι πράγματι οι πληρωμές των παικτών είχαν διεκπεραιωθεί μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας και θα ήταν διαθέσιμες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παικτών εντός επτά ημερών. Έτσι το θέμα λύθηκε και το σύνολο του Έρικ Τσέλε, έστω και αργοπορημένα, έφτασε στην πόλη όπου θα διεξαχθεί το ματς.

Για την ιστορία, οι υποσχεθείσες πληρωμές μπόνους για το φετινό τουρνουά ανήλθαν σε 4300 ευρώ (5000 δολάρια) ανά γκολ κατά τη φάση των ομίλων και 8.600 ευρώ (10.000 δολάρια) ανά γκολ σε κάθε νοκ άουτ γύρο. Τα λεφτά αυτά, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν θα παρθούν από τα κρατικά ταμεία της αφρικανικής χώρας, αλλά από ιδιώτες φίλους του Υπουργείου Αθλητισμού και αναμένονται να ξεπεράσουν τα 68.000 ευρώ (80.000 δολάρια) σε περίπτωση που η Νιγηρία φτάσει ως τον τελικό του θεσμού.