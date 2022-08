H Σερένα Γουίλιαμς έπαιξε το τελευταίο της ματς εκτός συνόρων και οι κάτοικοι του Τορόντο την έκαναν να συγκινηθεί.

Με μόλις δύο τουρνουά να μένουν για να ολοκληρώσει την σπουδαία καριέρα της, η Σερένα Γουίλιαμς δεν δείχνει έτοιμη συναισθηματικά για το αντίο.

Απόψε ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Τορόντο, που είναι και το τελευταίο της τουρνουά εκτός συνόρων. Γι’ αυτό και το κοινό την αποθέωσε και παρά το ότι έχασε από την Μπένσιτς, πήγε να κάνει δηλώσεις on court, όπως… απαίτησε το κοινό.

«Εντονα συναισθήματα από την στιγμή που ανακοίνωσα το αντίο. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μπορούσα να παίξω καλύτερα. Ηταν πολύ ενδιαφέρον 24ωρο για μένα (μετά την ανακοίνωση). Είμαι απαίσια στο να λέω αντίο, αλλά… αντίο Τορόντο. Είχα εκπληκτικά παιχνίδια σε αυτό το τουρνουά» είπε αρχικά συγκινημένη.

A standing ovation for the legend @serenawilliams in her final match in Canada #NBO22 pic.twitter.com/TfhBXvCuJB