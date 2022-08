Η Μπελίντα Μπένσιτς ολοκλήρωσε την παρουσία της Σερένα Γουίλιαμς στο τουρνουά του Τορόντο.

Στον δεύτερο γύρο σταμάτησε η πορεία της Σερένα Γουίλιαμς στο Τορόντο από την Μπελίντα Μπένσιτς.

Η «χρυσή» ολυμπιονίκης στο Τόκιο κέρδισε την σπουδαία Αμερικανίδα με 6-2, 6-4, μέσα σε 1 ώρα και 17 λεπτά. Παρά τους 6 άσους της (8 είχε η Μπένσιτς) η Σερένα μόνο στο δεύτερο σετ κατάφερε να κοντράρει την αντίπαλό της, που θα έχει να θυμάται την αποψινή της νίκη.

add this to the @BelindaBencic trick shot reel #NBO22 pic.twitter.com/Oyhh8VMsD1