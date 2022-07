Ο Νικ Κύργιος μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά απέκλεισε και τον Μπρέιντον Νακασίμα στα πέντε σετ, πέρασε στα προημιτελικά του Wimbledon, ισοφαρίζοντας την επίδοσή του στο τουρνουά και με αντίπαλο τον Κρίστιαν Γκάρι βλέπει ημιτελικό.

Ο Νικ Κύργιος οκτώ χρόνια μετά το ντεμπούτο του στο Wimbledon, όταν έφθασε στα προημιτελικά, ισοφάρισε αυτή την επίδοση και μοιάζει ικανός να προχωρήσει ακόμα περισσότερο.

Ο 27χρονος Ελληνοαυστραλός χρειάστηκε αγώνα πέντε σετ για να νικήσει τον Αμερικάνο, Μπρέιντον Νακασίμα με 4-6, 6-4. 7-6(2), 3-6, 6-2 και έπειτα από τρεις ώρες και 11 λεπτά να περάσει στην οκτάδα.

Βγάζοντας 79 winners και 35 άσους ο Κύργιος μπόρεσε να ξεπεράσει τις δυσκολίες του αγώνα και κυρίως στην αρχή του 5ου σετ, όταν έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο, όμως παρότι βρέθηκε να χάνει με 1-0 και 0-30, βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και να πάρει το σετ με 6-2 και μαζί την πρόκριση.

Αντίπαλός του ο Κρίστιαν Γκάρι

Αντίπαλός του στον προημιτελικό θα είναι ο Κρίστιαν Γκάριν. Ο παίκτης από τη Χιλή, Νο.46, άφησε εκτός συνέχειας τον Αυστραλό, Άλεξ Ντε Μινόρ με 2-6, 5-7, 7-6(3), 6-4, 7-6 (10-6), έπειτα από μάχη τεσσάρων ωρών και 34 λεπτών.

Για τον 26χρονο Γκάριν είναι μόλις η 5η συμμετοχή του σε Grand Slam και η δεύτερη στο Wibledon. Μέχρι τώρα μετρούσε τέσσερις αποκλεισμούς από τον 1ο γύρο. Ο Γκάριν βρέθηκε στο 0-2 πίσω στα σετ, όμως πέτυχε την ανατροπή και είναι ο πρώτος που το πετυχαίνει στο φετινό Wimbledon.

