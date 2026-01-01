Παναθηναϊκός: Το ποσό που ετοιμάζεται να δώσει η Γκρέμιο για τον Τετέ

Δεν συναινεί σε δανεισμό του Τετέ ο Παναθηναϊκός

Στη Βραζιλία διατηρούν... ζωντανό το ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Τετέ του Παναθηναϊκού και προχώρησαν σε λεπτομέρειες στο οικονομικό σκέλος.

Τετέ και Γκρέμιο. Ένα σίριαλ που καλά κρατεί τον τελευταίο μήνα και παρότι τα όσα γράφονται, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ξεκάθαρη στάση για την υπόθεση.

Αυτό δεν εμποδίσει τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ να αναπαράγουν συνεχώς το ζήτημα και μάλιστα, σύμφωνα με το «Gremio Timeline», ο σύλλογος της Βραζιλίας ετοιμάζεται να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβάλει σε δόσεις.

Την ίδια στιγμή, η πώληση του Άλισον στην Άστον Βίλα αντί 10 εκατ. ευρώ, γέμισε τα βραζιλιάνικα ταμεία και δεν αποκλείεται μέρος αυτών να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση του Τετέ.

