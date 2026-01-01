Παναθηναϊκός: Το ποσό που ετοιμάζεται να δώσει η Γκρέμιο για τον Τετέ
Τετέ και Γκρέμιο. Ένα σίριαλ που καλά κρατεί τον τελευταίο μήνα και παρότι τα όσα γράφονται, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ξεκάθαρη στάση για την υπόθεση.
Αυτό δεν εμποδίσει τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ να αναπαράγουν συνεχώς το ζήτημα και μάλιστα, σύμφωνα με το «Gremio Timeline», ο σύλλογος της Βραζιλίας ετοιμάζεται να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβάλει σε δόσεις.
Την ίδια στιγμή, η πώληση του Άλισον στην Άστον Βίλα αντί 10 εκατ. ευρώ, γέμισε τα βραζιλιάνικα ταμεία και δεν αποκλείεται μέρος αυτών να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση του Τετέ.
