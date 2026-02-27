Ο Εργκίν Άταμαν ξεσπάθωσε μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας στο Βελιγράδι καθώς στάθηκε στο καλεντάρι των παραθύρων.

Με τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν σε εξαιρετική βραδιά και τον Μπιμπέροβιτς να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα, η Τουρκία επικράτησε μέσα στο Βελιγράδι της Σερβίας με 82-78 και διατήρησε το αήττητο στον όμιλο (3-0).

Μετά το τέλος ωστόσο ο Εργκίν Άταμαν, τεχνικός του Παναθηναϊκού αλλά και της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, έκανε ειδική αναφορά στο καλεντάρι των αγώνων και έστειλε το δικό του μήνυμα σε FIBA και Euroleague.

«Ευχαριστούμε την FIBA και την Euroleague για αυτό το γελοίο καλεντάρι που δίνει την ευθύνη σε εμάς, σε εμένα, στους παίκτες να αντιπροσωπεύουμε τις χώρες μας σε αυτές τις συνθήκες.

Είμαι κουρασμένος, οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες της Σερβίας. Δεν είναι μόνο για εμάς αυτό, αλλά και για τη Σερβία. Είναι γελοίο. Εδώ και 4-5 χρόνια ψάχνουμε λύση και τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ταξιδέψαμε στο Βελιγράδι ύστερα από μια άσχημη ήττα χθες βράδυ στην Αθήνα. Πήραμε μια ιδιωτική πτήση στις 2 και στις 19:00 ήταν το παιχνίδι. Ήμουν κουρασμένος»