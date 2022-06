O Κάρλος Αλκαράθ θα καθυστερήσει κατά μερικές ημέρες το ταξίδι του στη Μεγάλη Βρετανία, χάνοντας το Queens Tennis Championships.

Ένα πρόβλημα τραυματισμού στον αγκώνα ανάγκασε τον Κάρλος Αλκαράθ να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Queens Tennis Championships, που αρχίζει τη Δευτέρα (13/6) στο Λονδίνο. Ο 19χρονος Ισπανός, που είχε τοποθετηθεί No.1 στο ταμπλό, ανακοίνωσε πως δεν θα πάρει μέρος στο περίφημο τουρνουά. Πάντως δεν φαίνεται κάτι ανησυχυτικό εν όψει του Wimbledon, σύμφωνα και με την ανάρτησή του στα social media.

As u all know, I was super excited to play at @QueensTennis but a slight elbow issue means I can't!

I hope to be there in 2023... see u all in the UK in a few days!