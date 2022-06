Ο Ραφαέλ Ναδάλ ξεκίνησε θεραπείες στο πόδι και εθεάθη στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης με πατερίτσες.

Η υπερπροσπάθεια του Ραφαέλ Ναδάλ να αντέξει στον πόνο και να ολοκληρώσει πετυχημένα το Roland Garros, αντικατοπτρίζεται σε μία εικόνα από το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης.

Λίγα 24ωρα μετά τον θρίαμβό του στο Παρίσι, ο Ναδάλ πήγε στην Βαρκελώνη για να ξεκινήσει θεραπείες για το πόδι του και χθες θα ταξίδευε για την , όπου θα συνεχίσει τις θεραπείες και θα πάρει μία ανάσα.

Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν μερικοί πιτσιρικάδες και βγήκε από το αυτοκίνητο, κρατώντας πατερίτσες.

@RafaelNadal is going back to Mallorca after undergoing the first session of the foot treatment in Barcelona. pic.twitter.com/7IltW0xllV