Με κοινή τους ανακοίνωση στο Twitter, Ελίνα Σβιτολίνα και Γκάελ Μονφίς έκαναν γνωστό ότι τον Οκτώβριο περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Από το τουρνουά του Μαϊάμι η Ελίνα Σβιτολίνα δεν είχε εμφανιστεί σε αγώνες.

Και χθες έκανε γνωστό το γιατί. Η Ουκρανή τενίστρια, μαζί με τον Γκαέλ Μονφίς, ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί! Οπως ανέφεραν σε μία τρυφερή ανάρτηση, το πρώην Νο3 του κόσμου και ο Γάλλος τενίστας, περιμένουν τον Οκτώβριο τον ερχομό του παιδιού τους, το οποίο μάλιστα, όπως αποκάλυψαν, θα είναι κορίτσι.

«Με την καρδιά μας γεμάτη αγάπη και ευτυχία, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την έλευση της κόρης μας τον Οκτώβριο» έγραψαν στο Twitter.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October pic.twitter.com/y8EwwO6Htf