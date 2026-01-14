Ο Ιάσωνας Νεμπής μπαίνοντας ως αλλαγή στο 90' του αγώνα με τον Άρη έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του «τριφυλλιού» μόλις στα 16 του χρόνια.

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Άρη είναι στο 90' με τους «πράσινους» να προηγούνται με 3-0. Ένα λεπτό που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ του ο Ιάσωνας Νεμπής και δεν θα το ξεχάσει καθώς μόλις στα 16 του ο νεαρός επιθετικός του «τριφυλλιού» μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Κάρολ Σφιντέρκι πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο νεαρός μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο χειροκροτήθηκε από τον κόσμο, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ με την κίνησή του να τον βάλει στον αγώνα δείχνει πως έχει διακρίνει τα θετικά του στοιχεία και δεν είναι απίθανο να του δώσει και άλλες ευκαιρίες στην συνέχεια.

Η ιστορία του Ιάσωνα Νεμπή

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 9 Φεβρουαρίου του 2009, όμως έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Κροατία, όπου και μετακόμισε σε νεαρή ηλικία για οικογενειακούς λόγους.

Ξεκίνησε αρχικά από την Λοκομοτίβα του Ζάγκρεμπ κι έπειτα μετακινήθηκε στην μεγάλη ομάδα της πόλης, Ντινάμο, η οποία έχει μία από τις καλύτερες ακαδημίες των Βαλκανίων .

Εκεί έδωσε εξαιρετικά δείγματα σκοράροντας 119 γκολ σε 97 αγώνες σε τέσσερα χρόνια. Οι επιδόσεις του κίνησαν το ενδιαφέρον μέχρι και στην ομοσπονδία της Κροατίας, η οποία του πρότεινε να αγωνιστεί με την Κ15 της. Εκείνος όμως αρνήθηκε μένοντας πιστός στην... γαλανόλευκη.

Το καλοκαίρι του 2024 εκείνος βρέθηκε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Αυστρία κάτω από άκρα μυστικότητα και με στοχευμένες κινήσεις το «τριφύλλι» κατάφερε να τον εντάξει στην ακαδημία του.

Αρχικά ενσωματώθηκε στην Κ17 των «πρασίνων» και γρήγορα δέχθηκε και κλήση από την Εθνική Παίδων, με την οποία έκανε ντεμπούτο στις 13/11/2024. Η καλή εικόνα που είχε την σεζόν αυτή του έδωσε γρήγορα το εισιτήριο για την Κ19 στην οποία εντάχθηκε από την έναρξη της φετινής σεζόν.

Εκείνος στο πρώτο του ματς που μπήκε ως αλλαγή κόντρα στον Λεβαδειακό πέτυχε το παρθενικό του τέρμα. Συνέχισε μπαίνοντας αλλαγή στα επόμενα παιχνίδια ενώ στα τελευταία τέσσερα πήρε φανέλα βασικού και τα πήγε εξαιρετικά σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας μία ασίστ. Συνολικά φέτος έχει έξι γκολ και μία ασίστ σε 11 συμμετοχές.