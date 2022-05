Στις 24 διαδοχικές νίκες έφθασε η Ίγκα Σβιόντεκ, που συνεχίζει στη φάση των «16» στο Internazionali d' Italia στη Ρώμη, εκτός συνέχεια οι Κονταβέιτ και Καρολίνα Πλίσκοβα.

Έπειτα από διάλειμμα 2,5 εβδομάδων η Ίγκα Σβιόντεκ επέστρεψε στη δράση, πετυχαίνοντας μια άνετη νίκη επί της Ρουμάνας Έλενα-Γκαμπριέλα Ρούσε με 6-3, 6-0 για το 2ο γύρο του 1.000αριού WTA τουρνουά της Ρώμης.

Η 21χρονη από την Πολωνία διεύρυνε το σερί νικών στις 24. Έτσι ισοφάρισε τη Βελγίδα, Τζαστίν Χένιν (2005) και τη Βένους Γουίλιαμς, με μία ακόμα πιάνει το σερί των 25 νικών της Σερίνα Γουίλιαμς (2014), το ρεκόρ ανήκει στη Βένους Γουίλιαμς με 35 διαδοχικές νίκες (2000).



Η Σβιόντκεκ, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη είναι ασταμάτητη μέσα στο 2022, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο σε τέσσερα τουρνουά, ενώ με το σημερινό έφθασε στα 9 bagel sets (σετ στο 6-0) μέσα στη χρονιά. Στη φάση των «16» η Σβιόντεκ θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Αζαρένκα, καθώς η 33χρονη Λευκορωσίδα νίκησε την Κολομβιανή, Καμίλα Οσόριο με 6-2. 6-4.

iga gonna iga (win matches as fast as possible



That's 24 STRAIGHT MATCH WINS for @iga_swiatek!#IBI22 pic.twitter.com/YMK7Cmj0F9