Η Ίγκα Σβιόντεκ έφθασε στον 4 διαδοχικό τίτλος της μέσα στο 2022, έχοντας 23 σερί νίκες.

Η Ίγκα Σβιόντεκ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της μέσα στο 2022. Η 21χρονη από την Πολωνία, Νο1 εδώ και μερικές εβδομάδες στην παγκόσμια κατάταξη, δεν είχε προβλήματα για να κατακτήσει τον τίτλο και στο 500άρι τουρνουά στη Στουτγάρδη.



Η Σβιόντεκ νίκησε τη Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.4) με 6-2, 6-2 σε 84 λεπτά, φθάνοντας στον 4ο διαδοχικό τίτλο μέσα στο 2022, μετά αυτούς στο Κατάρ, στο Indian Wells και στο Μαϊάμι Όπεν.

Παράλληλα, διεύρυνε το σερί των νικών στα 23 παιχνίδια και πλέον το ρεκόρ της μέσα στο 2022 είναι 30-3!

Another trophy for @iga_swiatek on her #PorscheTennis debut! pic.twitter.com/kIQXmEjWbT