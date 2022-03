Μετά την επανεμφάνισή του στα court έπειτα από 9 μήνες, ο Ντομινίκ Τιμ νόσησε από κορονοϊό.

Ολα στραβά για τον Ντομινίκ Τιμ. Χθες επέστρεψε στους αγώνες, συμμετέχοντας σε τουρνουά Challenger στην Μαρμπέλα της Ισπανίας, ωστόσο η επιστροφή του σημαδεύτηκε από την ήττα του (και μάλιστα εύκολα) με 2-0 σετ (6-3, 6-4) από τον Αργεντινό Κασέν.

Και σαν να μην του έφτανε το πικρό ντεμπούτο, νόσησε και από κορονοϊό όπως έκανε γνωστό.

«Φαίνεται ότι τελευταία τα καλά νέα δεν διαρκούν πολύ… χθες το βράδυ μετά το δείπνο, άρχισα να αισθάνομαι αδιαθεσία και δεν κοιμήθηκα καλά. Αφού ανέπτυξα ήπια συμπτώματα, αποφάσισα να κάνω ένα τεστ σήμερα το πρωί, το οποίο ήταν θετικό στην COVID-19. Τώρα πρέπει να περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί. Θα σας κρατάω ενήμερους. Σας ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας!» ανέφερε ο Τιμ.

Looks like lately the good news don’t last long - last night after dinner, I started feeling unwell and didn’t have a good night. After developing mild symptoms I decided to take a test this morning, which came back positive for COVID-19.



