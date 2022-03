Από το κακό στο χειρότερο ο Ντένις Σαποβάλοφ που αποκλείστηκε πρόωρα από το Μαϊάμι όπως και ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ

Μετά από έναν εντυπωσιακό Ιανουάριο, οι δύο κορυφαίοι Καναδοί τενίστες δεν τα πάνε καθόλου καλά και αποκλείστηκαν μάλιστα από τον δεύτερο γύρο του όπεν στο Μαϊάμι.

Ο λόγος για τον Ντένις Σαποβάλοφ και τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ που αποκλείστηκαν από τους Χάρις και Κετσμάνοβιτς αντίστοιχα.

Ο Σαποβάλοφ ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) καθώς είχε 38 αβίαστα λάθη στο ματς, ενώ δέχτηκε πέντε μπρέικ από τον αντίπαλό του. Το… κερασάκι στην τούρτα ήταν το διπλό λάθος του στο match point του αντιπάλου του που στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ιάπωνα Νισιόκα.

Από την πλευρά του ο Αλιασίμ έπεσε θύμα του Σέρβου Κετσμάνοβιτς καθώς ηττήθηκε με 6-4, 6-2. Ο Αλιασίμ στα δύο τουρνουά στις ΗΠΑ δεν σταύρωσε νίκη και τα ξημερώματα αποκλείστηκε με συνοπτικές διαδικασίες από τον Σέρβο που στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Σεμπάστιαν Κόρντα.

Αντίθετα, στον επόμενο γύρο προκρίθηκε ο Χουρκάτζ που κέρδισε τον Ριντερνεκ με 7-6, 6-2 και θα συνεχίσει την προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

