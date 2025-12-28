Το ματς της Λίβερπουλ με την Γουλβς (2-1, 27/12) σημαδεύτηκε με τον πιο... γλυκό τρόπο, χάρη στην ενέργεια του Ολλανδού αμυντικού.

Εκτός από σπουδαίος αμυντικός, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, κάτι που απέδειξε για ακόμη μια φορά το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε την Γουλβς στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League, παίρνοντας τη νίκη με 2-1. Ωστόσο το παιχνίδι μάλλον πέρασε σε δεύτερη μοίρα, μετά τη συγκινητική και σπουδαία ενέργεια του αρχηγού των ''Reds''.

Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός στόπερ έκανε την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενος από τα παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους οπαδούς στο «Άνφιλντ» αλλά και σε όσους παρακολούθησαν τις στιγμές από κάποια οθόνη.

Μάλιστα, ο Φαν Ντάικ πήγε με τα παιδιά του Πορτογάλου μπροστά στο Kop, ανταλλάσσοντας μερικές πάσες.