Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε πιθανό ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Miami Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει δύσκoλο έργο στην προσπάθεια διάκρισης στο 2ο Masters της χρονιάς, στο Μαϊάμι, που αρχίζει στις 23 Μαρτίου. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης του Miami Οπεν έφερε τον Τσιτσιπά, Νο3, στο πάνω μέρος του ταμπλό μαζί με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο1 στο ταμπλό.

Για να υπάρξει πιθανή μονομαχία με τον Ρώσο στα ημιτελικά, ο Τσιτσιπάς θα χρειαστεί να νικήσει σε πιθανές διασταυρώσεις τους Κάρλος Αλκαράθ και Φίλιξ Αλιασίμ.

Ο 23χρονος Έλληνας περνάει bye τον 1ο γύρο, ενώ στον 2ο θα κάνει αντιμεωπίσε είτε τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ (Νο69) είτε έναν τενίστα προερχόμενο από τα προκριματικά.

