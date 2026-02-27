Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διαμαρτυρήθηκε μέσω story στο Instagram για την τελευταία άμυνα πάνω στον Χέιζ - Ντέιβις.

«Παρότι η Παρί ήταν καλύτερη από εμάς για 39 λεπτά, το φάουλ είναι φάουλ και αυτό θα είχε αλλάξει το αποτέλεσμα», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο νέο του story στο Instagram, κάνοντας μάλιστα ταγκ και την EuroLeague.

