Το story του Γιαννακόπουλου για το φάουλ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χτύπησε και με νέο story στο Instagram, με το οποίο διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στο σουτ του Χέιζ Ντέιβις στο τέλος του αγώνα.
«Παρότι η Παρί ήταν καλύτερη από εμάς για 39 λεπτά, το φάουλ είναι φάουλ και αυτό θα είχε αλλάξει το αποτέλεσμα», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο νέο του story στο Instagram, κάνοντας μάλιστα ταγκ και την EuroLeague.
Μάλιστα στο εν λόγω story στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραθέτει και screen shot από την φάση και την άμυνα του Καβαλιέρε πάνω στον Χέιζ Ντέιβις.
