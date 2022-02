Η Ίγκα Σβιόντεκ με εμφατικό τρόπο κατέκτησε τον τίτλο στο 1000άρι Όπεν της Ντόχα.

H Ίγκα Σβιόντεκ ήταν απλά μαγική στον τελικό του Όπεν του Κατάρ στην Ντόχα. Η 20χρονη Πολωνή νίκησε στον τελικό την Εσθονή με το εκπληκτικό 6-2, 6-0 πανηγυρίζοντας τον 4ο WTA τίτλο της καριέρας της και 2ο σε 1000άρι τουρνουά. Το προηγούμενο 100άρι για την Σβιόντεκ είχε έρθει πέρυσι στη Ρώμη επί της Καρολίνα Πλίσκοβα με 6-0, 6-0.

Η Σβιόντεκ, νικήτρια στο Roland Garros, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Κονταβέιτ, που ερχόταν με το μεγαλύτερο σερί νικών από κάθε άλλη παίκτρια μέσα στο 2022.

Η Πολωνή έχοντας ποσοστό κερδισμένων πόντων από το πρώτο σερβίς στο 73,5% (25/34), σφυροκόπησε την Κονταβέιτ και έχοντας έξι μπρέικ στο σερβίς της Εσθονής έφθασε με επιβλητικό τρόπο στην κατάκτηση του τροπαίου και σε χρηματικό έπαθλο 224.000 δολαρίων.

🇵🇱 iga_swiatek has played in two career WTA 1000 finals so far.



She has only dropped two games in them. Combined.#QatarTennis pic.twitter.com/b2YF4iwnZF