Η Μαρία Σάκκαρη έχασε την ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό του όπεν της Ντόχα.

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε, αλλά τα λάθη σε κρίσιμα σημεία ήταν καταλυτικά για να ηττηθεί από την Πολωνή, Ίγκα Σβιόντεκ με 6-4, 6-3 στον ημιτελικό του όπεν του Κατάρ στην Ντόχα.

Η κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια δεν αντεπεξήλθε στις συνθήκες που δημιούργησε η Σβιόντεκ, με την Πολωνή να νικά για πρώτη φορά τη Μαρία Σάκκαρη στο tour, ύστερα από τρεις ήττες μέσα στο 2021.

Στον τελικό του Σαββάτου (26/2) θα αναμετρηθεί με την Ανέτ Κονταβέιτ, που συνεχίζει την τρελή της πορεία. Η Εσθονή νικώντας την Γιέλενα Οσταπένκο 6-1, 6-4 πέρασε στον 7ο τελικό στα τελευταία 9 τουρνουά που έχει παίξει. Ο τελευταίος της τελικός ήταν απέναντι στην Σάκκαρη στην Αγία Πετρούπολη στις 13 Φεβρουαρίου, όταν επικράτησε με 2-1.

Η Σάκκαρη εμφανίστηκε κουρασμένη κυρίως πνευματικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της και να διεκδικήσει με μεγαλύτερες πιθανότητες την παρουσία της σε ένα τουρνουά 1000άρι της WTA.

