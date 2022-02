Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ προκρίθηκε με περίπατο στους «8» του 500αριου τουρνουά στο Ακαπούλκο.

Άλλο ένα εύκολο απόγευμα είχε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Ακαπούλκο.

Ο Ρώσος πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον στόχο του να γίνει το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη στο τέλος της εβδομάδας.

Απέναντι στον Πάμπλο Αντουχάρ χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και 3 λεπτά για να πάρει την πρόκριση, καθώς επικράτησε με 6-1, 6-2.

Two down, three to go @DaniilMedwed eases into the quarter-finals at Acapulco with a 6-1 6-2 victory over Pablo Andujar. #AMT2022 pic.twitter.com/Mh7k3RVBB4