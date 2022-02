Εγκατέλειψε στο τρίτο σετ του αγώνα με την Σάβιλ η Εμα Ραντουκάνου, σε παιχνίδι που παιζόταν ήδη πάνω από 3,5 ώρες.

Αδοξα τελείωσε ο «μαραθώνιος» αγώνας της Εμα Ραντουκάνου με την Ντάρια Σάβιλ στην Γουαδαλαχάρα.

Η νεαρή Βρετανίδα εγκατέλειψε με πρόβλημα στον γοφό στην διάρκεια του τρίτου σετ, στο οποίο βρισκόταν πίσω στο σκορ με 4-3.

Ο αγώνας είχε φτάσει ήδη τις 3 ώρες και 36 λεπτά και δεν είχε βγάλει νικήτρια, με την Ραντουκάνου (Νο1 στο ταμπλό) να έχει κερδίσει με 7-5 το πρώτο σετ και να έχει χάσει 7-6 το δεύτερο, ενώ ήταν μπροστά με 5-3 και 30-15 στο σερβίς της για να τελειώσει εκεί το ματς.

