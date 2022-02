O Ζβέρεφ νίκησε τον Μπρούκσμπι στις 5 τα ξημερώματα! (vids)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με ανατροπή κέρδισε τον 21χρονο Τζένσον Μπρούσκμπι σε ένα ματς που πέρασε στην ιστορία ως το παιχνίδι που τελείωσε πιο αργά από κάθε άλλο στο τένις.

Εμπειρία… ζωής, που μάλλον θα θέλουν να ξεχάσουν γρήγορα, είχαν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Τζένσον Μπρούκσμπι.

Το ματς για το 500αρι τουρνουά του Ακαπούλκο, ξεκίνησε στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) καθώς οι διοργανωτές λόγω καιρικών συνθηκών αρχίζουν τα ματς στις 6 το απόγευμα. Μόνο που τα ματς που προηγήθηκαν αυτού, κράτησαν πάνω από 3 ώρες το καθένα, με αποτέλεσμα Ζβέρεφ και Μπρούκσμπι να μπουν στο γήπεδο στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα (απορίας άξιον γιατί δεν έγινε αύριο το ματς από την στιγμή που ο νικητής δεν θα είχε να δώσει παιχνίδι).

Τελικά οι δύο αντίπαλοι αποφάσισαν να το… ξενυχτήσουν καθώς το παιχνίδι τελείωσε στις 04:55 τοπική, με τον Ζβέρεφ να κερδίζει δύσκολα με 2-1 σετ (3-6, 7-6, 6-2).

REMARKABLE @AlexZverev defeats Brooksby 3-6 7-6 6-2 in 3 hours 19 minutes at 4.55am in Acapulco - the latest finish in tennis history!#AMT2022 pic.twitter.com/yn7l3RUaQE — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2022

Χρειάστηκε 3 ώρες και 20 λεπτά για να κερδίσει τον νεαρό Αμερικανό σε ένα ματς που έχασε το πρώτο σετ και ο αντίπαλός του βρέθηκε με match point στο tie break του δεύτερου.

SCENES!



The moment @AlexZverev sealed an incredible 111-minute second set with Brooksby to force a decider at 4.08am in Acapulco! pic.twitter.com/g62ub5jY25 February 22, 2022

Πήρε τελικά το tie break με 12-10 και το τρίτο σετ πιο εύκολα, για να συνεχίσει την προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι με αντίπαλο τον Τσιτσιπά στον τελικό.

Το ματς του Ζβέρεφ με τον Αμερικανό θα μείνει στην ιστορία ως την αναμέτρηση που τελείωσε πιο αργά από κάθε άλλο παιχνίδι στην ιστορία του τένις.

Ολοκληρώθηκε στις 04:55 με το προηγούμενο ρεκόρ να ήταν στις 04:34 ξημερώματα Μελβούρνης, στο Australian Open του 2008, στο ματς του Μάρκου Παγδατή με τον Λέιτον Χιούιτ.