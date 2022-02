Μόλις 65 λεπτά χρειάστηκε η Γιέλενα Οσταπένκο για να κερδίσει την Βερόνικα Κουντερμέτοβα στον τελικό του Ντουμπάι.

Μία… τρομακτική εμφάνιση έκανε η Γιέλενα Οσταπένκο στον τελικό του τουρνουά στο Ντουμπάι.

Η Λετονή διέλυσε την Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 6-0, 6-4 σε 65΄ και κατέκτησε τον πέμπτο τίτλο της καριέρας της.

Η Λετονή κατέκτησε το τρόπαιο αφού πρώτα απέκλεισε τέσσερις νικήτριες σε grand slam (Κένιν, Σβιόντεκ, Κβίτοβα, Χάλεπ) και την Δευτέρα αναμένεται να ανέβει 8 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και να βρεθεί στο Νο13.

Cool, calm and collected



@JelenaOstapenk8 powers through the Dubai final 6-0, 6-4!#DDFTennis pic.twitter.com/o85Kt9oXFD