Η περίφημη Βελγίδα, Τζαστίν Ένιν το 2010 είχε φθάσει σε 18 σερί indoor νίκες, ρεκόρ που ισοφάρισε η Άνετ Κοντεβέιτ στην Αγία Πετρούπολη.

Η Άνετ Κοντεβέιτ βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση. Η παίκτρια από την Εσθονία νικώντας την Μπελίντα Μπέντσιτς από την Ελβετία με 7-6(7), 6-2 και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Όπεν της Αγίας Πετρούπολης.

18 IN A ROW!! @AnettKontaveit_ becomes the first player since Justine Henin in 2010 to win 18 consecutive matches indoors!



The No.2 seed will next face Ostapenko for a place in the #FormulaTX final pic.twitter.com/aG1OLzCDoG