Ουντάβ: Επικό σκηνικό με φωτογραφία και κινητό τηλέφωνο
Έχοντας κέφια μετά την ευρεία νίκη της Στουτγκάρδης ενάντια στην Γκλάντμπαχ, στην οποία μάλιστα σκόραρε, ο Ντενίζ Ουντάβ έκανε το χατήρι να φωτογραφηθεί με μερικούς νεαρούς φίλους των Σουηβών που βρίσκονταν στην κερκίδα.
Ωστόσο, την ώρα που ο 29χρονος φορ πήρε στα χέρια του το κινητό τηλέφωνο ενός εκ των πιτσιρικάδων, εκείνο χτύπησε, με τον Γερμανό να αποφασίζει να απαντήσει! Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο πατέρας του μικρού, στον οποίον ο Ουντάβ είπε «συγγνώμη, βγάζω φωτογραφία τον γιο σου»!
Ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό που σίγουρα θα συζητιέται για χρόνια στα οικογενειακά τραπέζια της φαμίλιας του πιτσιρικά, ο οποίος μάλιστα είδε την επική στιγμή και σε βίντεο, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε παρακάτω...
While Deniz #Undav was taking a selfie with a fan after the game, the fan’s parents phoned. Undav took the call and said: ‘𝙎𝙤𝙧𝙧𝙮, 𝙄 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙩𝙖𝙠𝙚 𝙖 𝙥𝙝𝙤𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙤𝙣.’🤳🤣#VfB | #BMGVfB 0-3 pic.twitter.com/NPaDO6Wtp4— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) January 25, 2026
