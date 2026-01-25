Ουντάβ: Επικό σκηνικό με φωτογραφία και κινητό τηλέφωνο

Ουντάβ: Επικό σκηνικό με φωτογραφία και κινητό τηλέφωνο

Γιάννης Πολιάς
undav

Ο Ντενίζ Ουντάβ πήγε να βγάλει φωτογραφία με νεαρούς οπαδούς της Στουτγκάρδης, όταν το κινητό τηλέφωνο χτύπησε και ο φορ των Σουηβών αποφάσισε να το σηκώσει.

Έχοντας κέφια μετά την ευρεία νίκη της Στουτγκάρδης ενάντια στην Γκλάντμπαχ, στην οποία μάλιστα σκόραρε, ο Ντενίζ Ουντάβ έκανε το χατήρι να φωτογραφηθεί με μερικούς νεαρούς φίλους των Σουηβών που βρίσκονταν στην κερκίδα.

Ωστόσο, την ώρα που ο 29χρονος φορ πήρε στα χέρια του το κινητό τηλέφωνο ενός εκ των πιτσιρικάδων, εκείνο χτύπησε, με τον Γερμανό να αποφασίζει να απαντήσει! Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο πατέρας του μικρού, στον οποίον ο Ουντάβ είπε «συγγνώμη, βγάζω φωτογραφία τον γιο σου»!

Ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό που σίγουρα θα συζητιέται για χρόνια στα οικογενειακά τραπέζια της φαμίλιας του πιτσιρικά, ο οποίος μάλιστα είδε την επική στιγμή και σε βίντεο, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε παρακάτω...

    BUNDESLIGA Τελευταία Νέα