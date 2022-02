Ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο μπροστά στους συμπατριώτες του στο Μπουένος Άιρες έκανε το τελευταίο του σερβίς και ξέσπασε σε κλάματα στο παιχνίδι με τον Ντελμπόνις στο ATP Tour.

Έχοντας ανακοινώσει την απόσυρσή του, ο Αργεντινός έπαιξε για τελευταία (;) φορά στο χώμα στο Argentina Open και το φινάλε δεν ήταν θετικό, αφού ηττήθηκε από τον Φεντερίκο Ντελμπόνις με 2-0 σετ (6-1, 6-3).

Με τον κόσμο να ζητωκραυγάζει για εκείνον στο τελευταίο του σερβίς, ο Ντελ Πότρο δεν άντεξε τη συγκίνηση και ξέσπασε σε κλάματα, κρύβοντας τα δάκρυά του στην πετσέτα του...

Vintage Delpo ♥️



From thumping forehands to raw emotion, @delpotrojuan left it all out there in Buenos Aires... pic.twitter.com/mTcNOzG8Vx