Η Τσέχα είχε αντίπαλο την Γερμανίδα Νιμάιερ, την οποία και κέρδισε εύκολα με 2-0 σετ (6-2, 6-1), αλλά το highlight ήταν το τελευταίο της service game στο πρώτο σετ, το οποίο πήρε με τέσσερις άσους!





