Τελικά, ποιοι είναι οι γκαρντ της Euroleague που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι

Η διορία των μεταγραφών από ομάδες της EuroLeague ολοκληρώνεται και το Gazzetta σας παρουσιάζει τους παίκτες που αναμένεται να μείνουν ελεύθεροι φέτος το καλοκαίρι.

Η μεταγραφική περίοδος στην EuroLeague είναι από τα πιο… καυτά θέματα συζήτησης σε κάθε ομάδα που αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Την τρέχουσα σεζόν οι μεταγραφές, όπως και οι φήμες περί συμφωνία παικτών με ομάδες είναι αρκετές.

Τα παραδείγματα είναι μπόλικα και επίκαιρα, καθώς μέχρι και οι παίκτες βγαίνουν και διαψεύδουν πληροφορίες, όπως έκανε ο Σιλβέν Φρανσίσκο στην υπόθεση που μπλέχτηκε το όνομά του με την Μπαρτσελόνα.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει μερικούς από τους γκαρντ που αναμένεται να μείνουν «ελεύθεροι» φέτος το καλοκαίρι και θα μπορέσουν τα ζητήσουν αρκετά εκατομμύρια, προκειμένου να μετακομίσουν σε οποιονδήποτε σύλλογο ενδιαφερθεί για την απόκτησή τους.

Ουέιντ Μπάλντγουιν

Ο Αμερικανός γκαρντ συμφώνησε το καλοκαίρι του του 2025 με τη Φενέρμπαχτσε για 2+1 χρόνια με τον τουρκικό σύλλογο και το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρώσει τα δύο χρόνια του συμβολαίου του και προβλέπεται η οψιόν ανανέωσης. Οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, έχουν δικαιώσει απόλυτα τη διοίκηση της Φενέρ για την απόφαση που πήρε να τον εντάξη στο ρόστερ του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Μετά την ανανέωση του Λιθουανού κόουτς, ο σύλλογος δεν αποκλείεται να προχωρήσει και σε ανάλογη πράξη στο συμβόλαιο του Μπάλντγουϊν, το οποίο αποφέρει ετησίως στον παίκτη 2,5 εκατ. ευρώ. Μένει να φανεί αν θα υπάρξει ομάδα να του προσφέρει πολλά περισσότερα ώστε να προκύψουν δεύτερες σκέψεις για την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη.

Σιλβέν Φρανσίσκο

Ο Γάλλος άσσος διανύει την καλύτερή του χρονιά στην EuroLeague και μπορεί να μην μένει ελεύθερος, αφού δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι θα απαοχωρήσει από το Κάουνας, αφού υπάρχει buy-oyt και όποια ομάδα πληρώσει θα μπορέσει να τον κάνει δικό της. Ο ίδιος έχει ήδη διαψεύσει τις φήμες για όσα ακούγονται περί συμφωνίας με την Μπαρτσελόνα, κάτι το οποίο έκανε και ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, απαντώντας στο συγκεκριμένο μέσο. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου σε 24 ματς, μετράει μ.ο 16.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ και είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες στο σύνολο του Τόμας Μασιούλις, τη φετινή χρονιά.

Σέιμπεν Λι

Ο παίκτης πήγε στην Έφες από τον Ολυμπιακό και είναι στο χέρι του τουρκικού συλλόγου αν θα θελήσει να τον ανανεώσει. Από την ημέρα που έχει μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη ο πρώην παίκτης των «ερυθρολεύκων» έχει βρει τα «πατήματά του» και έχει καταφέρει να προσφέρει στην Αναντολού σημαντικές νίκες στην κανονική περίοδο της EuroLeague, οι οποίες είναι φυσικά χωρίς αντίκρισμα, αφού έχει χαθεί εδώ και καιρό το «τρένο» των Play-in.

Μόντε Μόρις

Αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το τέλος της σεζόν, στο χέρι των Πειραιωτών η απόφαση αν θα συνεχίσει ο Αμερικάνος να φοράει τα «ερυθρόλευκα». Στάθηκε άτυχος, αφού αντιμετώπισε τραυματισμό, πάνω που είχε βρει τον ρυθμό του και τώρα στην επιστροφή του, θα αποδείξει στον Γιώργο Μπαρτζώκα τον λόγο που αποκτήθηκε.

Κάρσεν Έντουαρντς

Το καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Βίρτους. Αν μην τι άλλο αποτελεί έναν από τους καλύτερους scoring guard στη διοργάνωση και σε κάθε του εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας από την Μπολόνια, είναι εκ των πρωταγωνιστών. Μετράει μ.ο 17.9 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά παιχνίδι σε 26 αγώνες, ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του καλοκαιριού, το τρέχον συμβόλαιό του, του αποφέρει περίπου 1,3 - 1,5 εκατ. ευρώ.

Νάντο Ντε Κολό

Επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε μεσούσης της σεζόν για να την ενισχύσει μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Το όνομά του ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, όμως ο ίδιος προτίμησε την ομάδα που είχε παίξει και στο παρελθόν και αποχαιρέτησε τη Βιλερμπάν όπου ήταν πρωταγωνιστής για να παίξει ξανά για τη Φενέρ, υπό της οδηγίες του Σάρας. Παρά τα 38 του χρόνια, παραμένει απολαυστικός στο να τον βλέπει κανείς να τα κάνει να φαίνονται όλα απλά στο παρκέ και θεωρείται δύσκολο να μην τον κρατήσει η Φενέρ, πάντα βέβαια αν ο Γάλλος θρύλος θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Tάιλερ Ντόρσεϊ

Tyler Dorsey ices the derby 🥶 pic.twitter.com/z7umHQDoM2 — SKWEEK (@skweektv) January 2, 2026

Ήταν ο άνθρωπος των τελικών της Basket League του 2025, δίνοντας σημαντικές βοήθειες στον Ολυμπιακό που έφτασε στον τίτλο. Κομβικός και στο χάλκινο που κατέκτησε η Εθνική μας στο Eurobasket. Εξαιρετικός σουτέρ που μπορεί να φτιάξει και τις φάσεις για τον εαυτό του. Έχει μάθει να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι και συνεισφέρει και δημιουργικά. Ένας παίκτης που εμφανίζεται στα μεγάλα παιχνίδια και λατρεύει τις οριακές καταστάσεις. Streaky shooter, αν βάλει 1-2 στην αρχή, μετά μπορεί να... εκτελέσει τον αντίπαλο του.

Έλι Οκόμπο

Ο Οκόμπο θα εξερευνήσει τις επιλογές του το καλοκαίρι και σίγουρα θα βρει αρκετούς ενδιαφερόμενους. Μια από αυτές είναι και η Ντουμπάι που μπορει να του προσφέρει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και να τον κάνει δικό της. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι μόνο αυτή. Καλός σκόρερ τόσο από το τρίποντο, όσο και από μέση απόσταση και σίγουρα απρόβλεπτος στις εκτελέσεις του. Ικανότατος σε transition καταστάσεις. Ξέρει καλά να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και να φτιάχνει προϋποθέσεις για την ομάδα του. Θα είναι περιζήτητος.

Ντουέιν Μπέικον

Έχει αποδείξει την αξία του στη Euroleague τόσο με τη φανέλα του Παναθηναϊικού, όσο και με την Ντουμπάι φέτος. Εκ των κορυφαίων σκόρερ και πιο ταλαντούχων επιθετικά παικτών στη διοργάνωση. Αν κρατήσει το μυαλό του σε ηρεμία, μπορεί να προσφέρει πολλές λύσεις. Aθλητικός παίκτης. Εντυπωσιακό επιθετικό ρεπερτόριο που σίγουρα θα δελεάσει αρκετές ομάδες που θα δώσουν μάχη για να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι. Έχει και εμπειρία από το ΝΒΑ.

Αντρέας Ομπστ

Κατά πολλούς ο κορυφαίος σουτέρ της Ευρώπης. Ο Γερμανός είναι κάτι σαν τον Κάρι της Ευρώπης. Ας μας συγχωρέσει ο Στεφ. Ο Ομπστ αρέσκεται στο να βγαίνει από τα screen και να το μπουμπουνίζει αμέσως. Σεσημασμένος σουτέρ που σουτάρει και κάτω από τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Λίρα εκατό και ένας από τους 2-3 πιο πολύτιμους παίκτες της Μπάγερν. Θα ψάξει να βρει το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο και με τον τρόπο που σουτάρει, σίγουρα θα τα καταφέρει.

Άλλοι αξιοσημείωτοι παίκτες των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται: