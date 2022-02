Στιγμές τρόμου έζησε η Εμα Ραντουκάνου καθώς ένας μανιακός θαυμαστής της, έφτασε ως την πόρτα του σπιτιού της.

Η ξαφνική δημοσιότητα που ήρθε στη ζωή της Εμα Ραντουκάνου μετά την κατάκτηση του US Open έχει γίνει μία… τρομακτική εμπειρία για την νεαρή τενίστρια.

Η 19χρονη Ραντουκάνου έζησε εφιαλτικές στιγμές όταν αντιλήφθηκε ότι ένας 35χρονος που είχε εμμονή μαζί της, την παρακολουθούσε και άρχισε να αφήνει στο σπίτι της (όπου μένει με τους γονείς της) σημειώματα.

Η ίδια πήγε στις αρχές και δήλωσε πως δεν νοιώθει πλέον ασφαλής, ειδικά όταν περπατάει στον δρόμο. Ο stalker βρέθηκε και συνελήφθη τελικά από τις αρχές, αλλά η εμπειρία αυτή για την νεαρή Ραντουκάνου, την έχει κάνει ιδιαίτερα ανήσυχη.

"I am constantly looking over my shoulder. I feel on edge and worried this could happen again. I don’t feel safe in my own home."



A 35-year-old man has been found guilty of stalking Emma Raducanu.