Κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς από το BBC η Ραντουκάνου

Η Έμα Ραντουκάνου ψηφίστηκε από το BBC ως η προσωπικότητα της χρονιάς στη Μεγάλη Βρετανία.

Η Έμα Ραντουκάνου τιμήθηκε από το BBC ως η προσωπικότητα της χρονιάς για τη Μεγάλη Βρετανία.

Η 19χρονη τενίστρια που κατέκτησε το US Open και είχε φτάσει στους "16" του Wimbledon βραβεύτηκε με το σημαντικότερο βραβείο, αυτό της αθλητικής προσωπικότητας της χρονιάς (Sports Personality of the Year) για το 2021.

Άφησε πίσω της μεταξύ άλλων τον σπουδαίο κολυμβητή και χρυσό Ολυμπιονική Άνταμ Πίτι. .

«Έβλεπα τα βραβεία μεγαλώνοντας και είμαι περήφανη που βρίσκομαι ανάμεσα στους νικητές. Είμαι πολύ χαρούμενη που το βρετανικό τένις κατάφερε να πάρει ξανά το βραβείο αυτό.

Η στήριξη που είχα τον τελευταίο χρόνο ήταν τρελή και η ενέργεια που ένιωσα στο Wimbledon παίζοντας μπροστά στον κόσμο μου, ήταν κάτι που δεν έχω ξανανιώσει», είπε η Έμα Ραντουκάνου.