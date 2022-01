Ο πύργος του Βελιγραδίου από νωρίς την Κυριακή «ντύθηκε» με το όνομα του Νόβακ Τζόκοβιτς

Στο Βελιγράδι τα μηνύματα αγάπης για τον Νόβακ Τζόκοβιτς κορυφώνονται. Η απόφαση απέλασης του Σέρβου από την Αυστραλία. αποτέλεσε τον επίλογο των όσων έγιναν τις τελευταίες ημέρες στη Μελβούρνη. Ο Τζόκοβιτς δεν θα αγωνιστεί στο Australian Open και οι Σέρβοι με κάθε τρόπο δείχνουν τι σημαίνει για αυτούς.

Ο πύργος του Βελιγραδίου από νωρίς την Κυριακή «ντύθηκε» με το όνομά του και συνθήματα. «Νόβακ είσαι το καμάρι της Σερβίας» και «Έλα σπίτι Νόλε, οι άνθρωποί σου σε αγαπούν» ήταν δύο χαρακτηριστικά μηνύματα.

Message for #Djokovic: “Come home, Nole, your people love you”. This is in the neighborhood where he has a place https://t.co/vYuM1uwOBs