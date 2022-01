ATP Cup: Ο Καναδάς εκθρόνισε την Ρωσία, στον τελικό με Ισπανία

Σπουδαία πρόκριση στον τελικό του ATP Cup πήρε ο Καναδάς κερδίζοντας με 2-1 στον ημιτελικό την κάτοχο του τίτλου, Ρωσία.

Καναδάς και Ισπανία θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο ATP Cup, παίρνοντας τα σκήπτρα από την Ρωσία.

Οι Καναδοί μετά από μία συναρπαστική σειρά επικράτησαν της Ρωσίας με 2-1 και αύριο στις 8:30 το πρωί ώρα Ελλάδος, θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν την έκπληξη.

Στο πρώτο παιχνίδι ο Ντένις Σαποβάλοφ επικράτησε του Ρόμαν Σαφιούλιν με 2-1 σετ (6-4, 5-7, 6-4), σε έναν αγώνα που ξεπέρασε τις 2,5 ώρες.

Στο δεύτερο ματς ο Μεντβέντεφ έκανε… πλάκα στον Αλιασίμ κερδίζοντας με 2-0 (6-4, 6-0) και όλα θα κρίνονταν στο διπλό. Εκεί αγωνίστηκαν οι τέσσερις που έπαιξαν και στο απλό, με τους Ρώσους να παίρνουν το πρώτο σετ με 6-4 και να χάνουν το δεύτερο με 7-5. Στο super tie-break κρίθηκαν όλα με τους Καναδούς να το κερδίζουν 10-7 και να πηγαίνουν στον τελικό.

O CANADA @felixtennis and @denis_shapo def. Medvedev/Safiullin 4-6, 7-5, [10-7] to send #TeamCanada into the 2022 #ATPCup final. pic.twitter.com/ImbM3PLP54