Στα ημιτελικά της Μελβούρνης Οσάκα και Χάλεπ

Ακάθεκτες η Ναόμι Οσάκα και η Σιμόνα Χάλεπ έφτασαν στην 4αδα του όπεν της Μελβούρνης.

Η επιστροφή της Ναόμι Οσάκα στα γήπεδα γίνεται… ομαλά και στην Μελβούρνη συνεχίζει την εξαιρετική της παρουσία στο 250αρι τουρνουά.

Η Γιαπωνέζα τενίστρια, που σε λίγες ημέρες θα πάει να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Australian Open, πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά που γίνεται στην Μελβούρνη, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-1, 7-5) της Αντρεα Πέτκοβιτς.

Η Οσάκα, που θα παίξει στα ημιτελικά με την Κουντερμέτοβα από την Ρωσία, χρειάστηκε 1 ώρα και 14 λεπτά για να κερδίσει το ματς στο οποίο είχε 11 άσους και 75% κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς. Για δεύτερο σερί ματς ωστόσο είχε άσχημο ποσοστό σε περασμένο πρώτο σερβίς (58.2%).

Στην 4αδα πέρασε και η Σιμόνα Χάλεπ η οποία δυσκολεύτηκε περισσότερο απέναντι στην Ελβετίδα Γκόλουμπιτς. Μετά από 2 ώρες και 35 λεπτά κατάφερε να πάρει την πρόκριση κερδίζοντας με 2-1 σετ (6-2, 5-7, 6-4) , παρά τα 11 διπλά λάθη στο σερβίς και τα μέτρια ποσοστά της.

Game. Set. HALEP @simona_halep fights through a tough test from Golubic to take her place in the Melbourne semifinals! pic.twitter.com/Fzc5riM3Yx