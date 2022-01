Οι Αυστραλοί ακύρωσαν τη βίζα της Ρενάτα Βοράτσοβα, η οποία βρίσκεται στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Τζόκοβιτς.

Το πρώτο όνομα από τα άλλα δύο που ελέγχονται για τον ίδιο λόγο που ακυρώθηκε η βίζα του Τζόκοβιτς, βγήκε στην επιφάνεια.

Πρόκειται για την Ρενάτα Βοράτσοβα, η οποία βρίσκεται ήδη, σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Σέρβο τενίστα.

#CzechRepublic tennis star #RenataVoráčová is also now being detained ahead of the #AustralianOpen over vaccine entry requirements.



As #NovakDjokovic still faces deportation.https://t.co/V06XSTgJHi