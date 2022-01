Τρομερή εμφάνιση από την Μπάρτι, πέρασε στα ημιτελικά της Αδελαΐδας

Η Ασλεϊ Μπάρτι έκανε εκπληκτικά πράγματα στο παιχνίδι με την Σοφία Κένιν.

Μπορεί να είχε απέναντί της μια πολύ αξιόλογη αντίπαλο, αλλά η εμφάνιση της Ασλεϊ Μπάρτι ήταν από… άλλον πλανήτη.

Η τενίστρια από την Αυστραλία και Νο1 στον κόσμο, προκρίθηκε στα ημιτελικά της Αδελαΐδας επικρατώντας με 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 8 λεπτά, απέναντι σε μια Αμερικανίδα η οποία έκανε καλό αγώνα, αλλά έπεσε σε μία… σεληνιασμένη Μπάρτι.

Τι έκανε το Νο1 του κόσμου; Είχε 17 άσους, ένα ασύλληπτο ποσοστό σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς (31/32, δηλαδή 96.9%) και δεν της επέτρεψε ούτε μία φορά στο ματς να πάει σε break point!

