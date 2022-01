Στον τελικό του ATP Cup η Ισπανία

Οι Ισπανοί επικράτησαν της Πολωνίας και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του ATP Cup.

Ενας ακόμη τελικός για την Ισπανία σε διοργάνωση εθνικών ομάδων στο τένις.

Μπορεί να μην έχει τα τοπ ονόματα, αλλά και οι Μπούστα και Μπαουτίστα Αγκούτ αποδείχθηκαν υπεραρκετοί για να δώσουν την πρόκριση στην εθνική τους ομάδα, στον τελικό του ATP Cup. Αμφότεροι κέρδισαν τους αντιπάλους τους από την Πολωνία και με σκορ 2-0, εξασφάλισαν θέση στον τελικό.

Spanish Sensation @BautistaAgut defeats Hubert Hurkacz 7-6(6), 2-6, 7-6(5) to win the tie and send #TeamSpain into the 2022 #ATPCup final. pic.twitter.com/AeG8IvflkT