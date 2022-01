Η Μαρία Σάκκαρη απέσυρε τη συμμετοχή της από το τουρνουά Sydney Tennis Classic, που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, και πλέον πηγαίνει απευθείας στο Australian Open.

Η Ελληνίδα είχε συμμετάσχει στο 500άρι τουρνουά το 2017 και το 2018, αλλά όπως συνέβη τα τελευταία τρία χρόνια, έτσι και τώρα δεν θα πάρει μέρος, δίχως να έχει γίνει ακόμα γνωστός ο λόγος.

Τη θέση της θα πάρει η Λετονή Γέλενα Οσταπένκο.



Sydney update



OUT: Sakkari



IN: Ostapenko



NEXT: Alexandrova