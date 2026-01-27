ΠΑΟΚ δυστύχημα στη Ρουμανία: Η ανακοίνωση της Παρτίζαν
Σοκ έχει προκαλέσει το τραγικό δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία, με επτά φίλους του ΠΑΟΚ να χάνουν τη ζωή τους, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του mini bus που επέβαιναν με φορτηγό. Η Παρτίζαν, μέσω επίσης ανακοίνωσης στα social media, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των οπαδών που έχασαν τη ζωή τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτίζαν:
«Η Παρτίζαν θρηνεί βαθιά την τραγωδία στην οποία οι υποστηρικτές του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους. Οι σκέψεις και οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με όλη την ελληνική μαύρη και λευκή οικογένεια».
KK Partizan deeply mourns the tragedy in which PAOK supporters lost their lives. Our thoughts and hearts are with the families of the victims, as well as with the entire Greek black and white family.#KKPartizan pic.twitter.com/KKcpGp4Nac— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 27, 2026
