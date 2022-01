ATP Cup: Αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή ο Τσιτσιπάς

Λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση με τον Χουρκάτζ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε την συμμετοχή του.

Με μία δυσάρεστη απόφαση της τελευταίας στιγμής ξεκίνησε το 2022 για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Το Νο4 του κόσμου, λίγα λεπτά πριν μπει στο court για να αντιμετωπίσει τον Ουμπέρ Χουρκάτζ, απέσυρε την συμμετοχή του από την αναμέτρηση για το ATP Cup στο Σίδνεϊ.

Η απόφασή του, όπως είπε και ο ίδιος, είχε να κάνει με προληπτικούς λόγους καθώς ακόμη δεν είναι στο 100% έτοιμος μετά την επέμβαση που έκανε στον αγκώνα. Την ώρα του αγώνα του Πρεβολαράκη, η κάμερα τον έδειξε να βάζει πάγο στον αγκώνα του, δείγμα πως ακόμη δεν είναι έτοιμος να μπει και να παίξει.

«Η ανάρρωσή μου από την επέμβαση στον αγκώνα τον περασμένο Νοέμβριο πάει καλά εν όψει Australian Open και σήμερα ήταν ένα προληπτικό βήμα για να σιγουρευτώ πως θα είμαι στην Μελβούρνη. Μέχρι τότε θα το δούμε μέρα με την μέρα, ματς με το ματς», ανέφερε.

We hope to see you on court soon, @steftsitsipas #ATPCup | #TeamGreece pic.twitter.com/7WNay24gk6