Ο πιο τυχερός πόντος στην ιστορία, σε τουρνουά Challenger στην Αττάλεια (vid)

Τον πιο τυχερό πόντο της σεζόν πήρε τενίστας που συμμετέχει σε τουρνουά στην Αττάλεια, χάρη στη βοήθεια του ανέμου.

Κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα τουρνουά τένις της ATP στην κατηγορία Challenger.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στην Αττάλεια της Τουρκίας ωστόσο, φαίνεται πως δεν αποτέλεσαν αφορμή χθες για να μην διεξαχθούν αγώνες. Και σε έναν από αυτούς σημειώθηκε ο πιο τυχερός πόντος που έχουμε δει, τουλάχιστον για το 2021.

Σε ματς που έγινε χθες μεταξύ δύο τενιστών, (Λι και και Μαροζάν για την ιστορία…) οι ισχυροί άνεμοι έκαναν την ζωή τους δύσκολη, αλλά έφεραν και έναν τρομερό πόντο, καθώς σε ένα φόρχαντ του ενός εκ των δύο, το μπαλάκι έφυγε ψηλά και μακριά προς τα δεξιά, σχεδόν εκτός court. Όμως, ο άνεμος όχι μόνο το έφερε πίσω, αλλά έσκασε στην άλλη πλευρά και εντός γηπέδου, με τον Λι να αιφνιδιάζεται και παρά την προσπάθεια του, να μην προλαβαίνει το μπαλάκι το οποίο κινούνταν με τρομερή ταχύτητα!

Ο Μαροζάν που κέρδισε τον πόντο ζήτησε φυσικά συγνώμη, καθώς ούτε ο ίδιος πίστευε τι είχε συμβεί.

Δείτε το βίντεο με την φάση:

One of the craziest shots you'll ever see!



As they say, sometimes it's better to be lucky. Just a bit windy today in Antalya pic.twitter.com/yPEOHS5LI6