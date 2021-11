Davis Cup: Στους "4" η Κροατία και περιμένει την Σερβία (vids)

H Κροατία απέκλεισε με 2-1 νίκες την Ιταλία μέσα στο Τορίνο και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Davis Cup όπου θα παίξει με την Σερβία ή το Καζακστάν.

Η Κροατία είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Davis Cup 2021.

Οι Κροάτες απέκλεισαν στον προημιτελικό με 2-1 νίκες τους Ιταλούς μέσα στο Τορίνο και θα παίξουν στις 3/12 στη Μαδρίτη με την νικήτρια του αγώνα της Σερβίας με το Καζακστάν (1/12).

Οι Σέρβοι που έχουν στις τάξεις τους το Νο1 κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς , έφτασαν από το Ίνσμπουργκ στη Μαδρίτη και είναι το φαβορί για την πρόκριση.

Στον άλλο ημιτελικό (4/12) θα παίξουν οι νικητές των ζευγαριών Ρωσίας-Σουηδίας (2/12) και Γερμανίας-Μεγάλης Βρετανίας (30/11).

Η Ιταλικά με την ματσάρα του Γιανίκ Σίνερ ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά και όλα κρίθηκαν στο διπλό.

