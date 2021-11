Davis Cup: Το πάνω χέρι η Βρετανία, νίκη του Καζακστάν επί της Σουηδίας

Οι Βρετανοί επικράτησαν με 2-1 της Γαλλίας και είναι το φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Γ’ όμιλο.

Η Μεγάλη Βρετανία πήρε το ντέρμπι του τρίτου ομίλου του Davis Cup με την Γαλλία (2-1) και πλέον είναι στο χέρι της η πρώτη θέση και η πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι Βρετανοί πήραν τα δύο παιχνίδια του απλού και αύριο με νίκη επί της Τσεχίας θα είναι δεδομένα στα προημιτελικά.

Αρχικά ο Ντάνιελ Εβανς επικράτησε με 2-0 σετ του Αντριάν Μαναρινό (7-5, 6-4) για να ακολουθήσει η νίκη του Κάμερον Νόρι επί του Αρθουρ Ρίντερνεκ με το ίδιο σκορ (6-2, 7-6). Οι Γάλλοι κέρδισαν το διπλό με τους Μαχούτ/Ρίντερνεκ να επικρατούν των Σκούπσκι/Σάλισμπερι με 2-0 (6-1, 6-4) και πλέον θα περιμένουν να δουν αν θα μπορέσουν να προκριθούν είτε με ήττα της Βρετανίας από την Τσεχία, είτε σαν μία από τις δύο καλύτερες δεύτερες των ομίλων.

