Davis Cup: Πρεμιέρα με νίκη για τον Τζόκοβιτς (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς οδήγησε την Σερβία στη νίκη επί της Αυστρίας στους τελικούς του Davis Cup.

Την πρώτη της νίκη στην τελική φάση του Davis Cup και στον όμιλο του Ίνσμπουργκ πέτυχε η Σερβία του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Νο1 τενίστας του κόσμου επικράτησε με 6-3,6-2 του Αυστριακού Ντένις Νόβακ ενώ είχε προηγηθεί και νίκη με 7-6 (5), 3-6, 7-5 του Ντούσαν Λάγιοβιτς επί του Γκέραλντ Μέλζερ.

Έτσι η Σερβία έκανε το 1-0 στη σειρά και θα παίξει το Σάββατο με την Γερμανία η οποία έχει ως Νο1 του Λέναρντ Στρουφ αφού απουσιάζει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Η Σερβία πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για την πρόκριση της στα προημιτελικά. Η χώρα του Βαλκανιών έχει κερδίσει μια φορά το Davis Cup και αυτή στο μακρινό 2010.

