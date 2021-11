Κυκλοφόρησε βίντεο με την Πενγκ να τρώει σε εστιατόριο με τον προπονητή της (vids)

Δημοσιογράφος Κινεζικής εφημερίδας -ελεγχόμενης από την κυβέρνηση- πόσταρε δύο βίντεο της Σουάι Πενγκ και ισχυρίζεται ότι τραβήχτηκαν σήμερα.

Δύο βίντεο κυκλοφορούν από τους Κινέζους στο διαδίκτυο με την Σουάι Πενγκ και ισχυρίζονται πως είναι σημερινά.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος της Global Times της Κίνας, πόσταρε δύο βίντεο της Κινέζας τενίστριας, όπου στο ένα φαίνεται ξεκάθαρα πως είναι αυτή και έχει δείπνο μαζί με τον προπονητή της και άλλη παρέα.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk