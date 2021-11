Next Gen ATP Finals: Στον τελικό Αλκαράθ και Κόρντα (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Σεμπάστιαν Κόρντα θα παίξουν το Σάββατο για τον τίτλο στον τελικό του Next Gen ATP Finals του Μιλάνου.

Τον τίτλο του Next Gen ATP Finals θα διεκδικήσουν το Σάββατο στον τελικό στο Μιλάνο ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Σεμπάστιαν Κόρντα.

Ο Ισπανός απέκλεισε στον ημιτελικό με 4-2,4-1,4-2 τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Μπαέζ ενώ ο Αμερικανός τον συμπατριώτη του Μπράντον Νακασίμα με 4-3 (3), 2-4, 1-4, 4-2, 4-2.

Ο Κάρλος Αλκαράθ που είναι στο Νο32 και ο Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο39) θα παίξουν ως αντίπαλοι για πρώτη φορά σε επίπεδο ATP.

O 18χρονος έγινε ο πιο νέος τενίστας μετά από τον Ράφα Ναδάλ που φτάνει στις 30 νίκες σε μια σεζόν ATP.

O Ναδάλ είχε 30-17 το 2004 και ο Αλκαράθ έχει 31-17.

Flawless @alcarazcarlos03 defeats Baez 4-2 4-1 4-2 and sets up a first meeting with Korda in tomorrow’s #NextGenATPFinals final! pic.twitter.com/0XQ1oByyLM