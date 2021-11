Τον πρώην προπονητή της Κέρμπερ κλείνει η Ραντουκάνου

Η Εμα Ραντουκάνου αλλάζει προπονητή και πάει στον έμπειρο Τόρμπεν Μπελτζ

Σαν τα πουκάμισα αλλάζει από το καλοκαίρι η Εμα Ραντουκάνου τους προπονητές καθώς προχωρά σε νέα αλλαγή.

Σύμφωνα με την Telegraph, η νικήτρια του φετινού US Open αποφάσισε να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά με τον Τόρμπεν Μπελτζ ως κόουτς, εν όψει του Australian Open.

Η 19χρονη Ραντουκάνου δεν μπορεί να κατασταλάξει σε προπονητή, ακόμη και μετά τον τίτλο στη Νέα Υόρκη και φαίνεται πως κατέληξε στον Μπελτς, τον άνθρωπο που μέχρι πρότινος είχε υπό της οδηγίες του την Αντζελίκ Κέρμπερ, αλλά και την Ντόνα Βέκιτς.

Η συνεργασία του Μπελτς με την Κέρμπερ έληξε πριν μερικές ημέρες και μάλιστα έχει ήδη συναντηθεί με την Ραντουκάνου στο Λονδίνο, όπως αποκάλυψε με φωτογραφία η εφημερίδα.

Torben Beltz, the experienced German coach who just split with Angelique Kerber, looks like the next appointment for Raducanu after being spotted with her in south-east London last month https://t.co/F83q75Bf59