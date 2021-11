Ραντουκάνου, Γκρίλις και άλλοι Βρετανοί αθλητές πρωταγωνιστούν στην ακριβότερη διαφήμιση που έγινε ποτέ (vid)

Συνολικά 16 αστέρες του Βρετανικού αθλητισμού συμμετείχαν σε σποτ αθλητικής εταιρίας ένδυσης.

H Εμα Ραντουκάνου και ο Τζακ Γκρίλις πρωταγωνιστούν στην ακριβότερη διαφήμιση που έχει γυριστεί ποτέ για τα Χριστούγεννα στην Βρετανία.

Η νεαρή τενίστρια και κάτοχος του US Open και ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, συμμετέχουν μαζί με άλλους 14 αθλητές στην διαφήμιση της Sports Direct η οποία σύμφωνα με τα Βρετανικά ΜΜΕ κόστισε 6 εκατομμύρια λίρες!

Μαζί με τους δύο σταρ, συμμετέχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές της Premier League όπως οι Πίκφορντ, Ράις, Κάλβερτ-Λιούιν, η Φραν Κίρμπι, αλλά και αθλητές από τον στίβο (Ενις, Τζόνσον-Τόμπσον), το γκολφ και το ράγκμπι.

Στην διαφήμιση ο Πίκφορντ εμφανίζεται να πετάει μια χιονόμπαλα στον Γκρίλις έξω από το σπίτι του, όπως και η Ραντουκάνου, γείτονες να σημαδεύουν τον Μάουντ και γενικώς μια… χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, σε ένα πολύ όμορφο σποτ.

Δείτε το σποτ που κυκλοφόρησε σήμερα στην Βρετανία:

Who said the cold could stop us? Whatever the weather, it’s time to keep it moving this Christmas. Whether you’re working on legs like Grealish, jabs like The Destroyer, or backhands like Emma - you can make this winter your best season yet. #GoAllOutThisChristmas pic.twitter.com/MbgxvVbgue