Billie Jean King Cup: Στην κορυφή του κόσμου μετά από 13 χρόνια η Ρωσία (vids)

Η Ρωσία επικράτησε με 2-0 της Ελβετίας στον τελικό της Πράγας και κατέκτησε το Billie Jean King Cup 2021.

H Ρωσία είναι η νέα πρωταθλήτρια κόσμου στο τένις γυναικών!

Η ομάδα της Ρωσίας επικράτησε με 2-0 της Ελβετίας στον τελικό του Billie Jean King Cup που διεξήχθη το Σάββατο στην Πράγα και έγραψε ιστορία.

It's been 13 years, but the RTF have their hands back on the Billie Jean King Cup #BJKCupFinals pic.twitter.com/y5Ka23vubb — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

Είναι ο 5ος τίτλος της Ρωσίας στο Billie Jean King Cup (πρώην FED Cup) και ο πρώτος μετά από το 2008!

Στον τελικό η Ντάρια Κασάτκινα επικράτησε με 6-2,6-4 της Ζιλ Τίχμαν για να γράψει το 1-0 στις νίκες και εν συνεχεία η Λιουντμίλα Σαμσόμοβα κέρδισε με 3-6, 6-3, 6-4 την "χρυσή" Ολυμπιονίκη του Τόκιο Μπελίντα Μπένσιτς και χάρισε τον τίτλο στη Ρωσία.

Θυμίζουμε στα ημιτελικά η Ρωσία απέκλεισε τις ΗΠΑ και η Ελβετία την Αυστραλία η οποία αγωνίστηκε χωρίς το Νο1 κόσμου την Άσλεϊ Μπάρτι.

Την ομάδα της Ρωσίας αποτέλεσαν οι: Ντάρια Κασάτκινα, Αναστασία Παβλιουτσένκοβα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα, Εκατερίνα Αλεξάντροβα και Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

The moment RTF sealed their fifth Billie Jean King Cup title! #BJKCupFinals pic.twitter.com/gz8FmctnyI — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021