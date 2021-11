Billie Jean King Cup: Ρωσία και Ελβετία στον τελικό στην Πράγα (vids)

Η Ρωσία επικράτησε με 2-1 των ΗΠΑ και θα παίξει με την Ελβετία (2-0 την Αυστραλία) στον τελικό του Σαββάτου στο Billie Jean King Cup της Πράγας.

H Ρωσία και η Ελβετία θα "μονομαχήσουν" το Σάββατο στην Ο2 Arena της Πράγας στον τελικό του Billie Jean King Cup.

Η Ελβετία με πρωταγωνίστρια την "χρυσή" Ολυμπιονίκη του Τόκιο Μπελίντα Μπένσιτς απέκλεισε με 2-0 νίκες την Αυστραλία στον ημιτελικό και θα παίξει στον πρώτο της τελικό στο Billie Jean King Cup (Fed Cup) μετά από το 1998.

Στον πρώτο αγώνα η Τάιχμαν απέκλεισε με 6-0, 6-3 την Σάντερς ενώ η Μπένσιτς έκανε το 2-0 κερδίζοντας με 6-3,6-2 την Άιλα Τομλιάνοβιτς.

Στον άλλο ημιτελικό η Ρωσία επικράτησε με 2-1 των ΗΠΑ.

Brilliant Bencic @swiss_tennis march on into the final for the first time since 1998!#BJKCupFinals pic.twitter.com/w6ultRYpmW — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 5, 2021

Η Σαμσόνοβα νίκησε με 1-6, 6-4,6-3 την Στίβενς, η Παβλιουτσένκοβα ηττήθηκε με 6-7 (9), 7-6 (2), 6-2 από την Κόλινς και όλα κρίθηκαν στο διπλό.

Η Σαμσόνοβα με την Κουντερμέτοβα κέρδισαν τις Ρότζερς-Βάντεγουεϊ με 6-3, 6-3 και έδωσαν πρόκριση στον τελικό.

Η Ρωσία κατέκτησε το τελευταίο της τρόπαιο το 2008 και θα διεκδικήσει το Σάββατο τον 5ο τίτλο της στον 12ο τελικό (Ρωσία, ΕΣΣΔ).

Aussie grit @stormsanders94 digs deep after losing a quick-fire opening set to get herself back on serve in the second#BJKCupFinals pic.twitter.com/5PLSYhsBWF — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 5, 2021